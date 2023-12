Bufera di vento, danni anche nel centro storico di Perugia

Le forti raffiche di vento che non danno tregua all'Umbria da diverse ore hanno colpito anche nel centro storico di Perugia. In un'acropoli gelata dalle forti folate si registrano le cadute di due rami di uno dei grandi alberi di piazza Italia, in particolare quello di fronte a Palazzo Cesaroni. Un grosso ramo si è spezzato finendo sopra a un furgone in sosta. L'area è stata transennata dai vigili del fuoco, in attesa di proseguire con gli interventi di bonifica che erano stati già avviati per un precedente distaccamento. Situazione analogo nella zona della Cupa, dove è caduto un grosso albero, occupando l'intera stradale e finendo sopra una vettura in sosta. Non si registrano persone coinvolte.