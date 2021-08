L'Umbria brucia: ultimo giorno da 'bollino rosso' a Perugia, ma resta alta la guardia sul fronte incendi

Ultimo giorno da 'bollino rosso' a Perugia, dove in seguito all'ultimo bollettino dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute (temperatura massima percepita di 36 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio), è stata estesa dall'amministrazione cittadina anche per oggi (lunedì 16 agosto) la fase di 'forte disagio - livello 3 - ondata di calore'.

"Le temperature - si legge in una nota del Comune - scenderanno nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 agosto, toccando punte massime rispettivamente di 32 e 31 gradi. Martedì è, dunque, prevista la fase di Livello 1 di pre-allerta dei servizi socio-sanitari, mentre mercoledì quella di Livello 0, con condizioni meteo non a rischio per la salute della popolazione".

L'andamento delle t emperature costringe comunque a mantenere alta la guardia sul fronte incendi, dopo gli interventi odierni dei vigili del fuoco: in tutto 62 gli uomini impegnati (ai quali vanno aggiunti quelli della agenzia forestale) per domare le fiamme divampate nella zona di Gubbio prima e poi in quella del Trasimeno, prima a Panicale e poi a Castiglione del Lago.