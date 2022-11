Allarme meteo per tutta la giornata di mercoledì, Ferrara (3bmeteo): "Concreto rischio alluvioni lampo: la mappa delle aree a rischio"

"La perturbazione atlantica in arrivo nelle prossime ore, nel corso di mercoledì, interesserà in modo netto le regioni del Centro Italia portando piogge e temporali diffusi. Attenzione massima in Umbria": le previsioni portano la firma del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che ha ribadito "stando anche alle ultime analisi tra tarda notte, mattino e primo pomeriggio c'è il concreto rischio di forti temporali stazionari e autorigeneranti: nubifragi potrebbero colpire in modo particolare le seguenti zone: area compresa tra Orvieto, Todi, Spoleto, Foligno, Colfiorito e Norcia".

PICCHI OVER 100MM, RISCHIO ALLUVIONI LAMPO - Su queste zone, sempre secondo 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, saranno possibili picchi pluviometrici anche superiori agli 80-100mm in meno di tre ore, su porzioni estese. Una situazione che porterebbe a rischio concreto di criticità idrogeologiche con allagamenti e/o alluvioni lampo.