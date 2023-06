Perugia, azienda fallita e libri contabili inesistenti: messa alla prova per due imprenditori

Azienda fallita e libri contabili inesistenti, due imprenditori chiedono la messa alla prova per chiudere il procedimento davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.

Fratello e sorella, imprenditori, difesi dagli avvocati Chiara Camilletti e Carmen Ambra, sono finiti davanti al giudice con l’accusa di violazioni alla legge fallimentare. In particolare la Procura contesta ai due, nella qualità di socio e rappresentante legale dell’azienda, di non avere tenuto “durante i tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento” i libri “e le altre scritture contabili” come prescrive la legge.

Secondo l’accusa “la contabilità consegnata al curatore fallimentare risultava aggiornata solamente fino all’anno 2015, mancando tutti i documenti contabili per l’anno 2016 e 2017 fino al fallimento”, dichiarato con sentenza l’11 settembre del 2017.

Nel corso dell’udienza di oggi i difensori hanno chiesto un rinvio per espletare tutti i passaggi necessari alla richiesta e approvazione della messa alla prova, con l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità, al fine di estinguere il reato e la pena.