Lavori di pubblica utilità per evitare la condanna dopo aver fatto fallire l’azienda

Lavori di pubblica utilità dopo aver fatto fallire l’azienda. È quanto stabilito dal giudice del Tribunale penale di Perugia su richiesta della difesa di un imprenditore di 53 anni della zona di Corciano.

L’imputato, difeso dall’avvocato Chiara Camilletti, è finito davanti al giudice “perché teneva per tutta la durata della vita operativa” di un’azienda di trasporti, “ovvero nel 2015, 2016 e 2017, i libri e le scritture contabili in maniera irregolare e incompleta”, rendendo di fatto impossibile al curatore fallimentare “la ricostruzione del movimento degli affari della stessa e di rilevare eventuali dissipazioni od occultamento del patrimonio”.

La Procura di Perugia contesta all’uomo anche di non aver “tempestivamente chiesto il fallimento” e “abbandonando di fatto, la gestione dell’impresa circa un anno prima la sentenza di fallimento” emessa dal Tribunale, “determinando in tal modo un aggravio del dissesto economico della società, concretizzatosi nell’aumento dei debiti verso l’erario e in una perdita di attivo determinato dall’abbandono di beni strumentali dell’azienda”.

L’imputato ha chiesto di poter usufruire dello strumento della messa alla prova, tramite svolgimento di lavori di pubblica utilità, una volta terminati i quali in maniera positiva, il giudice potrà chiudere il procedimento.