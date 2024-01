Il Nuovo Mercato verso la concessione-rinascita e ritorna il dibattito sui Fasci Littori: ecco come andrà...

Con la svolta sulla futura gestione del Nuovo Mercato Coperto che sarà affidato nelle prossime settimane alla società Destinazione cioccolato srl per realizzare la Cittadella del cioccolato, torna di attualità il contestato restauro di due Fasci Littori con tanto di Grifo: opere di grande impatto e impossibili da non notare. Un restauro storico che è stato bocciato da una commissione tecnico-politica nominata dal sindaco si pronunciò consigliando all’amministrazione di togliere dalla vista entrambi i dipinti con fasci littori e grifi.

Ora che si va verso la riapertura dei storici locali commerciali rilanciati dal sindado Romizi, i capigruppo Sarah Bistocchi (Pd) e Fabrizio Croce (Ipp) hanno presentato una interrogazione, a nome dei rispettivi gruppi, per avere un aggiornamento da parte della giunta in merito alla copertura dei simboli collocati sulle travi del lucernario del Mercato coperto in previsione della stipula della convenzione di gestione con privati.

L’assessore Gabriele Giottoli ha ricordato che l’area in oggetto è ancora chiusa al pubblico e che il Comune di Perugia non appena avrà formalizzato la firma della convenzione per la concessione trentennale del Mercato Coperto, concorderà con il concessionario le modalità d’intervento tese a rispettare l’impegno assunto dalla Giunta comunale di togliere dalla vista entrambi i dipinti con fasci littori e grifi. "Il tutto secondo le modalità che si riterranno percorribili, evitando ovviamente il danneggiamento e rendendo possibile l’ispezione per motivi di studio e manutenzione. Da colloqui informali con il concessionario è emersa la sua volontà di intervenire alla occlusione alla vista dei due dipinti il giorno stesso dell’apertura ufficiale del cantiere attraverso una soluzione tecnica esteticamente idonea che verrà condivisa con il Comune di Perugia".