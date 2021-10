INVIATO CITTADINO Ancora immagini (edite e inedite) del Mercato Coperto. Dall'archivio di Simonetta Franchi, fotografa di rango e collezionista.

Ancora immagini (edite e inedite) del Mercato Coperto. Ce le invia l’amica lettrice Simonetta Franchi, fotografa di rango e collezionista. C’è un mix di scatti a far capo dagli anni Venti del Novecento, prima della costruzione del Mercato. Che, com’è noto, fu realizzato nel 1932, nel decimo anno “a fascibus restitutis”, ossia dopo la Marcia su Roma che partì proprio da Perugia il 28 ottobre 1922. Le immagini restituiscono sia gli interni, nelle zone per la vendita di frutta e verdura, di pesceria, di box destinati a generi alimentari diversi.

Interessante anche l’icona che riproduce perugini impegnati nei balli pomeridiani che si tenevano sulla terrazza panoramica. Come anche quando vi si realizzò un bar. Ricordo personalmente il juke box e il calcio balilla. Nella foto numero 1 si vede lo stato del muro con la scialbatura del fascio, ora risarcito. Nella foto 3 il Mercato non ancora costruito, Si vedono gli Arconi e i contrafforti (ancora esistenti) su via delle Conce. Non ancora realizzata la Galleria Kennedy, utilizzata come rifugio antiaereo nella seconda Guerra Mondiale, prima che venisse funzionalizzata come comoda bretella fra viale Pellini e via XIV Settembre. Una racconto per immagini che non dispiacerà ai lettori di Perugia Today.