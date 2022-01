Nel sacchetto c'è meno frutta di quella indicata nell'etichetta, negoziante sotto processo per frode in commercio

Acquistava la frutta confezionata, la pesava e poi denunciava il commerciante nel caso in cui il peso indicato nell’etichetta non corrispondeva a quello reale.

Il titolare di un supermercato, difeso dall’avvocato Pasquale Perticaro, è finito sotto processo per violazione dell’articolo 515 del codice penale perché “nell'esercizio di un’attività commerciale, ovvero di uno spaccio aperto al pubblico” avrebbe consegnato “all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita”.

Il cliente, secondo quanto esposto in querela, era andato a fare spesa e aveva acquistato della frutta già confezionata, di quelle in busta o nella confezione con cartone e plastica. Sulla confezione c’era un’etichetta con la tipologia del prodotto, la provenienza e il peso. Il cliente aveva messo la confezione sulla bilancia e aveva pesato il prodotto, riscontrando una differenza sul peso, in meno.

Ed aveva presentato una querela per frode, essendo stato posto in vendita un prodotto in quantità minore rispetto a quanto indicato nell’etichetta.

La Procura di Perugia aveva svolto indagini ed emesso un decreto penale di condanna a carico del titolare dell’esercizio commerciale. Atto giudiziario che era stato opposto, portando il caso davanti al giudice. Il fascicolo, però, si è perso nei meandri del tempo e in questi giorni è intervenuta la prescrizione.