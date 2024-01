Fa causa all'Usl per il posto da dirigente medico veterinario, ma perde e deve pagare anche le spese processuali

Fa causa all’Azienda sanitaria regionale Usl 2 perché assunto come medico veterinario, dopo cinque anni riteneva suo diritto “vedersi attribuire un incarico dirigenziale” di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. Per la giustizia, però, non vale il principio dell’automatismo. Niente scatto, quindi, e neanche i benefici economici.

Il medico veterinario ha citato in giudizio l’Usl 2 ritenendo suo diritto ottenere l’incarico dirigenziale “nonché a percepire l’indennità di esclusività nella misura propria dei medici positivamente valutati dopo il primo quinquennio di lavoro”. Il giudice civile, però, così come la Corte d’appello, hanno ritenuto “che non esistesse un automatismo in materia di conferimento di incarichi professionali e che il dirigente medico, pur con anzianità quinquennale positivamente valutata, non fosse titolare di un diritto soggettivo a riguardo”. Quanto all’aumento di stipendio era intervenuto “il blocco stipendiale” disposto per legge e, quindi, nulla si poteva fare.

Il caso è così arrivato alla Cassazione e i giudici hanno ritenuto che “l’attribuzione ai dirigenti medici del Sistema Sanitario Nazionale che abbiano superato, con valutazione positiva del collegio tecnico, il quinquennio di attività, di un incarico di direzione di una struttura semplice o di un incarico di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, è condizionato dall’esistenza di posti disponibili” ed è disposto “compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale” che regola i rapporti di lavoro.

Per il medico veterinario, quindi, niente promozione, nessun aumento in busta paga e condanna al pagamento delle spese processuali e legali, fissata in 4.200 euro.