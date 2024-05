Uranio impoverito e vaccinazioni tra le cause della morte di un medico militare, per il Tar il Ministero deve pagare

L’ufficiale medico aveva partecipato a molte missioni all’estero ed era morto a seguito di una patologia sviluppata per essere entrato in contatto con materiale pericolosi durante il servizio.

Una malattia riconosciuta dalla Corte dei conti nel giudizio pensionistico, ma che il Ministero non ha mai pagato. Così i familiari si sono rivolti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per chiedere il pagamento del “risarcimento dei danni non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali) subìti ... per la mancata informazione in merito ai rischi relativi all'attività lavorativa svolta” dal militare deceduto “nonché per la mancata predisposizione di qualsivoglia mezzo di precauzione e/o di protezione individuale, che siano stati cause e/o concause nell'insorgenza e nell'eventuale accelerazione del decorso causale della patologia”. La Corte dei conti ha riconosciuto nelle “particolari condizioni ambientali ed operative di missione” le cause dell’insorgere della patologia mortale e riconosciuto un risarcimento “nella misura complessiva di 3.000.000 di euro” a favore della vedova dell’ufficiale.

Secondo la sentenza l’ufficiale avrebbe “effettuato frequentissimi spostamenti nei luoghi interessati durante il conflitto da bombardamenti con munizioni contenenti uranio impoverito, operando senza alcun dispositivo di protezione (guanti, mascherine, ecc) dall’inalazione delle polveri contenti metalli pesanti prodotte dalla combustione delle munizioni utilizzate durante i combattimenti” e sarebbe anche stato sottoposto “ad una massiva profilassi vaccinale, che, unita all’innegabile stress psico-fisico caratteristico di tali missioni, gli avrebbe indotto una immunosoppressione potenzialmente agevolatrice del successivo sviluppo della malattia”.

Il Tribunale amministrativo dell’Umbria ha accolto la domanda della vedova e ha imposto al Ministero di pagare il risarcimento, ma non di 3 milioni di euro, bensì di avanzare una proposta economica che tenga conto delle tabelle previste dalla legge. In caso di “disaccordo le parti potranno rivolgersi al presente Tribunale con ricorso per ottemperanza”.