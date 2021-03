Media Valle del Tevere, controlli sulle vie principali: patenti tolte e mezzi sequestrati

Tutti in regola i locali - negozi e bar - ispezionati dal Comando dei Carabiniei di Todi negli ultimi due giorni: un dato che dimostra ancora una volta quanto siano responsabili e rispettosi i commercianti e addetti alla ristorazione nonostante un anno di perdite e di ristori che negli ultimi mesi tardano ad arrivare. I Militari hanno controllato oltre 30 persone, tre delle quali sono state sanzionate per violazione delle misure disposte dal Governo per contenere la pandemia.

Una giovane è stata denunciata in stato di libertà perché sorpresa alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica, rifiutandosi di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. Infine tre giovani sono stati invece trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti del tipo eroina e cocaina. A tutti e tre sono state ritirate le patenti di guida mentre i veicoli condotti sottoposti a sequestro.