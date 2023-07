“La Vespa te la restauro io”, il proprietario paga e non la rivede più: meccanico a processo

“La Vespa te l’aggiusto io”, ma il proprietario non la rivede più. Per questo un meccanico, difeso dall’avvocato Francesco Gagliardi, è finito sotto processo con l’accusa di truffa.

La Procura di Perugia contesta all’imputato di avere indotto “in errore” il proprietario del mezzo in relazione alla “serietà dell’impegno alla restaurazione della Vespa 50” e “mediante artifizi e raggiri, consistiti dapprima nella dichiarata disponibilità alla riparazione del mezzo, previa consegna anticipata del bene e della somma di 600 euro” salvo non adempiere all’incarico, nonostante “plurime rassicurazioni verbali e scritte”, anche di fronte al proprietario e al suo legale, l’avvocato Tiziana Zeppa.

Secondo l’accusa il bene era stato consegnato nel 2012 e la consegna rimandata più volte, promessa per il settembre del 2015 e poi rinnovata a marzo del 2016, “anch’essa risultata inevasa”, procurandosi così “un ingiusto profitto” pari al valore del mezzo, alla somma di denaro consegnata “nonché nella ritardata attivazione di concrete azioni legali di recupero”.

Contestata anche l’aggravante per “aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera” per i fatti, così come narrati in denuncia, avvenuti a Gubbio dal 2012 al 31 marzo del 2016, cioè alla data “dell’ultima falsa rassicurazione”.