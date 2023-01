Perugia, in auto in giro per la città con una mazza da baseball sul lunotto: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato un veicolo sospetto con quattro persone a bordo.

Dopo aver identificato il conducente, un ecuadoriano di 29 anni, e i passeggeri, i poliziotti hanno notato una mazza da baseball sul lunotto posteriore della vettura.

Il conducente ha spiegato che la macchina non era di sua proprietà, fornendo delle giustificazioni poco plausibili in merito al possesso dell’attrezzo sportivo e per questo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

La mazza da baseball, invece, è stata sottoposta a sequestro.