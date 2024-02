Maxi truffa a un'azienda agricola umbra: 52 tonnellate di prodotti mai pagate

I carabinieri di Cannara hanno denunciato per truffa aggravata un 51enne, cittadino italiano. Secondo la ricostruzione dei militari l'uomo, fingendosi un imprenditore di Alessandria, ha raggirato un'azienda agricola del posto durante il Covid, facendosi consegnare 52 tonnellate di prodotti, tra cipolle, aglio, ceci, lenticchie e farro, per un valore complessivo di circa 100.000 euro e sparendo nel nulla senza pagare la merce.

Il raggiro è andato a segno nel 2021, in piena emergenza Covid.

Le indagini hanno permesso ai carabinieri di Cannara di ricostruire i vari passaggi di distribuzione dei prodotti agricoli, risalendo a una dozzina di ditte che, a loro volta, erano intervenute per il trasporto, fino a giungere alla destinazione finale: un capannone a Vado Ligure (in provincia di Savona) e un punto vendita all’ingrosso al mercato ortofrutticolo di Torino Grugliasco. Entrambi sono risultati gestiti dal 51enne, che è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto per truffa aggravata.