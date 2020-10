Tribunale, i maxi processi saranno celebrati al Capitini, si parte il 9 ottobre con Concorsopoli

È stato sottoscritto lunedì 5 ottobre il protocollo d’intesa tra il Tribunale e la Provincia di Perugia per l’utilizzo dell’auditorium Capitini per la celebrazione dei grandi processi. Una scelta, questa, nata dalla carenza di grandi aule negli uffici giudiziari per poter ospitare tutti quei processi che vedono coinvolti un numero rilevante di parti (tra avvocati, imputati e testimoni).

Per evitare assembramenti, nel rispetto delle misure anti-Covid, alcuni processi penali del Tribunale di Perugia, di particolare rilevanza per numero di imputati o parti processuali, saranno quindi celebrati nell’Auditorium Aldo Capitini di proprietà della Provincia di Perugia. Si parte il 9 ottobre con la prima udienza preliminare di “Concorsopoli” sui presunti concorsi pilotati in sanità con trentanove imputati. Al momento, sono due i processi da trattare all’auditorium e le date individuate, oltre a quella del 9 ottobre, sono: mercoledì 14, mercoledì 21 e mercoledì 28.

I dettagli del protocollo d’intesa saranno illustrati durante una conferenza stampa dal Presidente della Provincia Luciano Bacchetta e dal Direttore Generale Stefano Mazzoni in programma giovedì 8 ottobre alle ore 11.30 nella sala Falcone e Borsellino (Palazzo della Provincia, Piazza Italia, Perugia).