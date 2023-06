Incidente lungo la Centrale Umbra nella mattinata di martedì 27 giugno. Traffico in tilt e code in direzione Perugia. Secondo una prima ricostruzione sarebbero cinque i veicoli coinvolti nello schianto all'altezza di Assisi. Due i feriti - non in gravi condizioni - trasportati all'ospedale di Assisi.