Maxi blitz dei Carabinieri di Siena: in manette banda di rapinatori, 4 i colpi nel perugino

I fatti risalgono al 2020: erano soliti rubare auto per la fuga dopo il colpo e un carroattrezzi per far saltare i bancomat

Maxi blitz dei Carabinieri di Siena in diverse province d'Italia, tra queste anche Perugia, per arrestare una banda di sinti dedita a “rapine” e “furti aggravati” ai danni di bancomat e non solo, e alla “ricettazione” della refurtiva. Il provvedimento della custodia cautelare in carcere è stato adottato per il pericolo di fuga da parte dei componenti della banda, identificati dopo una lunga indagine dell'Arma.

Le operazioni, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Siena, Salvatore Vitello e dal Sostituto Procuratore Siro De Flammineis, hanno avuto origini dall’analisi di alcuni furti in abitazione consumati la scorsa estate nella Provincia di Siena. Andando avanti nelle indagini, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno individuato la banda criminale con numerose basi logistiche nel centro Italia e che ha colpito in territorio anche esterni alla Toscana. A Perugia hanno assaltato 4 asportelli ATM con modalità spaccata. I fatti risalgono al 2020. Erano soliti pianificavano le spaccate ai danni di istituti di credito utilizzando carroattrezzi (rubati) per aprirsi un varco ed avevano a disposizione per la fuga delle auto potenti, anche queste rubate.

L’attività di indagine ha permesso, inoltre, di accertare l’esistenza di numerosi appoggi logistici nel centro Italia, che fornivano ai 19 indagati un costante sostegno nelle attività delittuose, nonché un continua interscambio di uomini e mezzi per portare avanti furti e rapine.