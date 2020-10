Nomina Padre Gambetti a Cardinale. Il francescano: "Scherzi da Papa". L'Umbria in festa: le reazioni

"Scherzi da Papa". Sono state queste le prime parole pronunciate dal neo Cardinale eletto Fra Mauro Gambetti a pochi minuti dall'annuncio della sua nomina da parte di Papa Francesco all'Angelus del 25 ottobre 2020. "Accolgo con riconoscenza e gioia questa notizia in spirito di obbedienza alla Chiesa e di servizio all'umanità in un tempo così difficile per tutti noi. Affido a San Francesco il mio cammino e faccio mie le sue parole di fratellanza. Un dono che condividerò con tutti i figli di Dio in un percorso di amore e compassione verso il prossimo nostro fratello”: lo ha reso noto il direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi padre Enzo Fortunato

I VESCOVI UMBRI - I vescovi dell’Umbria ringraziano il Santo Padre che, ancora una volta, ha guardato benevolmente alla nostra regione chiamando il custode del Sacro Convento di Assisi a far parte del Collegio cardinalizio. Al neo cardinale padre Mauro Gambetti, ricordando la proficua collaborazione di questi anni, esprimono vive felicitazioni ed augurano un fecondo ministero come immediato collaboratore del Sommo Pontefice nel suo ministero di Vescovo di Roma, per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio.

LA PRESIDENTE DONATELLA TESEI - “Ho avuto più volte modo di incontrarlo e confrontarmi con lui e di apprezzarne le profonde qualità umane e spirituali. Sono certa che come in questi anni alla guida della comunità francescana del Sacro Convento, saprà svolgere al meglio questo nuovo ministero della Chiesa. Ringrazio padre Gambetti per quanto ha fatto per la nostra comunità, per la quale è sempre stato prezioso – conclude la presidente Tesei - e invio a nome degli umbri il più sincero augurio per questo importante incarico”.

IL SINDACO STEFANIA PROIETTI - "Custode attento ma anche uomo di grande visione, su temi come la custodia del creato e la fraternità universale, che non a caso sono fulcro di due encicliche di Papa Francesco, Padre Mauro sarà una risorsa di grazia per tutta la Chiesa. Sono certa che nel suo cuore e nelle sue azioni non si dimenticherà mai Assisi, che continua ad essere sua città e sua famiglia. In un momento così complicato e duro a causa della recrudescenza del virus, la notizia della nomina di padre Mauro come cardinale è motivo di speranza, un raggio di sole che ci rallegra e ci rafforza nel seguire e servire la nostra comunità sull’esempio e sui passi di San Francesco.”

IL VESCOVO DOMENICO SORRENTINO - "E’ bello che un figlio di Francesco di Assisi, attualmente custode del Sacro Convento, e dunque al cuore della vita francescana mondiale, sia chiamato a svolgere accanto al Santo Padre quel ruolo di consiglio e di assistenza che compete al collegio cardinalizio nel governo della Chiesa universale. Padre Mauro è stato e resta, fino a quando possibile, mio Vicario per la Basilica Papale di San Francesco. Anche in questa veste l’ho avuto collaboratore fidato per molti anni nel mio Consiglio Episcopale.

La conclusione del suo mandato come Custode era attesa in questo periodo, e tutto faceva presagire una sua promozione nel servizio ecclesiale. Questa forma così importante e privilegiata del servizio che il Santo Padre gli chiede è un motivo di onore per lui e per le famiglie francescane, ma anche di gioia per tutti quanti noi, e per me in modo particolare, essendogli legato da sentimenti di affetto e gratitudine".