"La mia matrigna vuole uccidermi e prendere l'eredità", ma per i giudici non basta per la protezione internazionale

La matrigna ha ucciso il padre e ha tentato di farlo fuori per incamerare tutta l’eredità. Sono questi i motivi che hanno spinto un nigeriano a fuggire dal suo Paese e chiedere lo status di rifugiato in Italia. Per la giustizia italiana, però, non sussistono rischi di persecuzioni o trattamenti inumani e la richiesta è stata rigettata.

Il ricorrente, difeso dall’avvocato Anna Lombardi Baiardini, ha chiesto dii rivalutare domanda di protezione internazionale affermando di essere “orfano di madre mai conosciuta e di padre, ucciso dalla seconda moglie” e di essere “uno studente” che “è stato costretto ad abbandonare il proprio Paese in seguito al decesso del padre per mano della moglie. Infatti la matrigna allo scopo di impossessarsi di tutti i beni del defunto marito ivi compresi quelli che erano caduti in eredità all’istante aveva ucciso suo padre ed aveva intenzione di uccidere anche il ricorrente”.

La Commissione territoriale e la Corte di Appello hanno escluso che sussistessero le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio “non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel Paese di origine a persecuzioni personali o alla condanna alla pena capitale o comunque a trattamenti inumani e degradanti, né a un grave rischio per la propria incolumità, stante anche la ritenuta non attendibilità della vicenda narrata”

La Cassazione ha confermato le decisioni di primo e secondo grado, confermando “che non vi sono situazioni critiche di sicurezza e di ordine pubblico in Nigeria” e “che il ricorrente non è minimamente integrato in Italia … nel mondo del lavoro e non si evince alcuna forma sufficiente di integrazione”, dichiarando l’inammissibilità del ricorso.