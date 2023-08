Massaggi abusivi nell'ex centro estetico, multe per la titolare e per il proprietario dell'immobile

Gli agenti del commissariato di Città di Castello hanno effettuato una serie di accertamenti in un centro massaggi olistici. La titolare dell’attività commerciale, nonché unica operatrice del centro, identificata come una cittadina straniera di origini asiatiche, di 47 anni, stava utilizzando dei locali già precedentemente sede di un centro estetico oggi non più in attività ma ancora pubblicizzato sui social network.

Dal sopralluogo effettuato gli agenti del commissariato di Città di Castello hanno potuto appurare che la donna non aveva provveduto a modificare l’insegna relativa al precedente centro estetico, così come non aveva provveduto ad apportare le modifiche relative ai riferimenti dell’effettivo servizio svolto.

Gli accertamenti condotti hanno permesso di appurare che la donna, esercitava un’attività commerciale diversamente regolamentata da quella espressa nelle insegne del negozio, ipotizzando così la violazione del Decreto Legislativo 206 del 2005 – Codice del Consumo, relativo alle azioni ingannevoli negli esercizi commerciali, per aver indotto in errore il consumatore circa la portata degli impegni del professionista e i motivi della patica commerciale.

Durante l’approfondimento del controllo la donna ha riferito agli agenti del di vivere all’interno della suddetta struttura, utilizzando i lettini dedicati alle prestazioni d’opera per dormire e riposare.

Nella circostanza gli agenti hanno potuto appurare che il locatore dell’immobile, individuato come un cittadino italiano, non aveva ottemperato alla comunicazione della cessione dell’immobile a un cittadino straniero. Per questo è stato multato per 1.100 euro