Massacra la madre a furia di pugni e calci, cerca di bruciarla viva e poi scappa: catturato

Massacra la madre a mani nude e cerca di bruciarla viva con cherosene e sigaretta, poi scappa. Catturato e arrestato da polizia e carabinieri. E' successo a Corciano. Il 25enne, che secondo la ricostruzione di carabinieri e polizia da circa 4 anni risulterebbe soffrire di patologie legate a disturbi della personalità, è stato rinchiuso del carcere di Capanne e sottoposto Fermo di Polizia Giudiziaria poiché gravemente indiziato di delitto per il reato di tentato omicidio aggravato e tentato incendio. Alla base dell'aggressione ci sarebbero dei motivi economici.

Secondo la ricostruzione di carabinieri e polizia tutto è cominciato con una lite nel pomeriggio tra la 60enne di origini marocchine e il 25enne in giardino. E la situazione è degenerata. L'uomo l'ha spinta facendola cadere a terra e costringendola a rifugiarsi dai vicini.

Poche ore dopo, il 25enne ha di nuovo aggredito la madre. La donna si è chiusa in camera e ha chiamato la figlia, supplicandola di chiamare il 118 perché "stava morendo". Ma l'uomo non si è fermato, è riuscito ad entrare in camera e si è avventato sulla madre. Ha massacrato la 60enne a calci e pugni. Poi l'ha cosparsa di cherosene e ha cercato di darle fuoco con una sigaretta. Ma l'incendio non è divampato e lui ha continuato a pestare a sangue la madre. La donna si è salvata fingendosi morta ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

La figlia 22enne della donna ha detto ai carabinieri accorsi sul posto che il fratello era il responsabile della violenta aggressione subita dalla madre. E lo ha descritto. Così è partita la caccia all'uomo di carabieri e polizia. La mattina dopo il 25enne è stato individuato dalla Volante in un giardino di una abitazione. Gli agenti lo hanno circondato e bloccato. Non ha opposto resistenza. Ora è nel carcere di Capanne.