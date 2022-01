Coronavirus, quando sono obbligatorie le mascherine Ffp2 e cosa cambia dal 10 gennaio

Il 'decreto festività' approvato prima di Natale per contrastare l'aumento di nuovi casi di Covid ha reso obbligatorio dal 25 dicembre l'utilizzo della mascherina anche all'aperto e in zona bianca.

Mascherine obbligatorie, dove servono le Ffp2

Ma ci sono alcune situazioni in cui è richiesto specificamente l'utilizzo di mascherine di tipo Ffp2 (quelle 'a beccuccio' in vendita nelle farmacie a prezzo calmierato), obbligo in vigore sui mezzi di trasposto e in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Le stesse mascherine Ffp2, nell'ambito delle nuovo regole per isolamento e quarantena entrate in vigore anche in Umbria, devono poi essere indossate obbligatoriamente nel periodo di autosorveglianza a cui sono tenute le persone che hanno ricevuto il richiamo o la seconda dose da meno di quattro mesi e che hanno avuto un contatto con un positivo al coronavirus.

Green pass 'rafforzato': cosa cambia dal 10 gennaio

Nello stesso 'decreto festività' si è decisa poi l'estensione dell'obbligo di Green Pass 'rafforzat'o (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) - fino alla cessazione dello stato di emergenza - alla ristorazione per il consumo anche al banco; al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri prima di Capodanno prevede poi, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'estensione dell'obbligo di Green Pass 'rafforzato' alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere;

centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.