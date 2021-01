Marsciano, tassa dei rifiuti: in arrivo la terza rata comprensiva di conguaglio

Stanno arrivando in questi giorni a famiglie e imprese i modelli F24 per il pagamento della terza e ultima rata della Tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2020. Si tratta della rata a conguaglio che segue le due rate di acconto inviate agli utenti tra agosto e ottobre scorso. In questa terza rata, calcolata sulla base delle tariffe 2020 per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e lo spazzamento e lavaggio delle strade che il Comune ha approvato lo scorso settembre, saranno inserite le esenzioni e riduzioni legate all’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) che i cittadini hanno presentato entro il 15 novembre, unitamente alle altre agevolazioni che sono state introdotte dall’ente, tra cui, per il 2020, quella che scatterà in automatico per tutte le attività economiche che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono state chiuse in base ai Decreti governativi nel periodo del lockdown.

Sul modello F24 che sarà recapitato è indicata la data di scadenza del 29 gennaio 2021, tuttavia, vista l’imminenza di tale data, si considereranno regolari i pagamenti effettuati entro la data del 12 febbraio 2021, senza quindi incorrere nell’applicazione di interessi moratori e sanzioni previste dal vigente regolamento sulla disciplina della Tassa. Il Comune ricorda che il pagamento può essere effettuato presso tutti gli sportelli bancari, postali e online.