Marsciano, arrivano le lettere per la Tari: si paga subito, esenzioni previste per la "terza" rata

Nei prossimi giorni arriveranno a famiglie e imprese i modelli F24 per il pagamento dell’acconto della Tassa sui rifiuti (Tari), con la quale si finanziano i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e lo spazzamento e lavaggio delle strade. Complessivamente l’acconto ammonterà al 70% della tassa dovuta per il 2019, ed è suddiviso in due rate, una con scadenza il 31 agosto e l’altra il 30 ottobre 2020. È possibile effettuare il pagamento anche in unica soluzione entro il 31 agosto 2020.

La rata a conguaglio sarà invece inviata nel mese di dicembre 2020 e sarà calcolata sulle tariffe per il 2020 che il Comune approverà entro il 30 settembre. Tutte le esenzioni e riduzioni legate all’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) unitamente alle altre agevolazioni, sia quelle previste dal regolamento che disciplina la Tassa che quelle da applicare in conseguenza dell’emergenza Covid-19, saranno deliberate con l’approvazione delle tariffe 2020 e calcolate nella rata di conguaglio.

"Al momento, quindi, - scrivono dall'amministrazione comunale - non è ancora possibile accedere ad esenzioni e riduzioni, tranne che per le seguenti eccezioni: coloro che sono già in possesso di un Isee, rilasciato nel 2020, di importo inferiore a euro 5.500,00 sono autorizzati a non pagare l’acconto TARI che riceveranno; coloro che sono già in possesso di un Isee, rilasciato nel 2020, di importo compreso tra euro 5.501,00 e euro 8.000,00 sono autorizzati a pagare solo la prima rata. In questa fase gli Isee non devono essere presentati in Comune. Modalità e tempi della loro presentazione saranno successivamente comunicati".