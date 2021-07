Marsciano, Tari 2021, c’è tempo fino al 15 novembre per richiedere le agevolazioni legate all’Isee

Tari 2021, c’è tempo fino al 15 novembre per richiedere le agevolazioni legate all’Isee. Le domande vanno presentate compilando il modello di richiesta reperibile sul sito

web del Comune o presso il Municipio. I cittadini aventi diritto alle agevolazioni sulla Tassa rifiuti (Tari) legate all'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) devono presentare l’apposito modello compilato (e l’eventuale documentazione allegata) al Comune di Marsciano entro il 15 novembre 2021, a pena di decadenza dal beneficio. Il modello da compilare può essere scaricato dal sito web dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2241.html o ritirato in formato cartaceo presso il punto di accesso all’ingresso del Municipio.

La richiesta può essere inviata con le seguenti modalità: posta elettronica certificata indirizzata a comune.marsciano@postacert.umbria.it; raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Marsciano (sulla busta va scritta la dicitura “esenzione/riduzione Tari 2021”); consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Municipio. L'Area Entrate è a disposizione per informazioni e chiarimenti il lunedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 e riceve, esclusivamente, nell'ufficio con ingresso in via Trento. Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 0758747290/302 entrate@comune.marsciano.pg.it