Ministero Istruzione premia Marsciano: soldi per verifiche su solai e tetti delle scuole, operazione sicurezza

Il Ministero dell'Istruzione ha premiato il Comune di Marsciano mettendo a disposizione uno speciale fondo destinato alla realizzazione di verifiche strutturali sulle condizioni di solai e controsoffitti degli istituti scolastici. In totale sono stati assegnati 56mila euro che potranno essere utilizzati per effettuare verifichesui seguenti plessi: Scuola dell'infanzia di Papiano, Scuola Primaria di Papiano, Nido di Papiano, Scuola Primaria IV Novembre di Marsciano, Scuola dell'Infanzia di Castello delle Forme, Scuola Primaria di Cerqueto, Scuola dell'Infanzia di Compignano, Scuola Materna di Castiglione della Valle. Si tratta degli edifici scolastici che il Comune, tra tutti quelli presenti sul territorio, ha individuato come prioritari per l’effettuazione delle verifiche. Gli uffici stanno ora predisponendo le procedure per individuare il soggetto cui affidare, presumibilmente entro gennaio 2021, le rilevazioni nei plessi scolastici.

