FLASH | Violento scoppio in un'abitazione a Marsciano: trovato corpo sotto le macerie

I Vigili del Fuoco, con due squadre, stanno operando in zona Marsciano, a San Fortunato (zona Cibottola) dopo una forte esplosione che ha riguardato un'abitazione civile. Inizialmente l'intervento riguardava esclusivamente una fuga di gas, ma pochi minuti dopo una nuova chiamata al centralino del Comando Provinciale: stavolta si parlava di una esplosione. Dalle prime indicazioni ci potrebbe essere un disperso.

AGGIORNAMENTO - ORE 13.20 - L'esplosione ha provocato diversi crolli nell'abitazione. Purtroppo è arrivata la conferma che la persona dispersa è stata ritrovata priva di vita sotto le macerie. Inutili i soccorsi del personale medico dopo la scoperta da parte dei Vigili del Fuoco. La morte è avvenuta sul colpo.

AGGIORNAMENTO - ORE 13.45 - L'uomo deceduto aveva 44 anni (classe 1976) ed era residente a Città della Pieve. Per il momento non si hanno ulteriori notizie sulle cause dello scoppio. I carabinieri stanno facendo dei rilievi. L'abitazione, una villetta su due piani, è stata considera almeno parzialmente inagibile. La parte più colpita è il piano terra: mobilio completamente distrutto e parti del tetto crollate nei vari locali interni.

Nel corso della giornata ulteriori aggiornamenti

Allegati