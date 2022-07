Ospedale Pantalla, ritornano posti Covid e il ritorno alla normalità si complica: ecco tutte le criticità. "Serve un piano tutela-cittadini"

"Chiediamo un piano che renda compatibile, in sicurezza, la presenza dei malati Covid con la riattivazione, in tempi celeri, della piena operatività dei servizi dell’Ospedale che ad oggi è ancora molto lontano dopo due anni di Covid": è questa la richiesta della commissione sanità del Comune di Marsciano, costituita per monitorare la ripresa dei servizi ospedalieri del Nosocomio di Pantalla, indirizzaa alla Regione e Usl Umbria 1, con una lettera ufficiale, dopo la decisione di riattivazione di 16 posti Covid, quando si cercava di riaprire tutti i servizi sanitari extra molto sentiti dai cittadini della Media Valle del Tevere che vuole sfruttare l'ospedale di zona piuttosto che continuare a vagare altrove.

Il percorso di ripresa, come ricorda la Commissione composta dal sindaco Francesca Mele e dai consiglieri Giada Gelosia e Sabatino Ranieri, è ancora lontano e le criticità sono le seguenti: l’azzeramento degli interventi chirurgici programmati in struttura con l’equipe di Pantalla, che superano abbondantemente i 200 prenotati; la riduzione pressoché a zero delle fondamentali attività di diagnostica per immagini; la presenza solo diurna degli anestesisti, con ovvie ripercussioni sulla piena operatività di tanti altri servizi collegati, e il ricollocamento di alcuni di loro presso l’Ospedale di Città di Castello.

"Per evitare, quindi - si evince nella lettera - che ancora una volta l’Ospedale di Pantalla subisca l’onda d’urto dell’incremento dei casi Covid costringendo la comunità della Media Valle del Tevere a peregrinare per ogni dove al fine di ottenere prestazioni sanitarie essenziali, la Commissione torna a chiedere a Regione e Usl, come già fatto in passato, che si individui una soluzione adeguata".