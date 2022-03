Marsciano, donna morta dopo il furto: vertice in Prefettura

Il grido d'allarme del sindaco Francesca Mele è stato subito raccolto. Dopo la morte di una donna di Papiano, colta da malore alla scoperta del furto in casa, il sindaco è tornata a chiedere più controlli nel territorio. E, intanto, il prefetto Antonio Gradone ha covocato un vertice in piazza Italia per affrontare l'emergenza. Con il sindaco, convocati anche i vertici delle forze dell'ordine.