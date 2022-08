Marsciano, proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali degli autotrasportatori deceduti a Frosinone

E' stato proclamato il lutto cittadino per il 5 agosto in occasione dei funerali di Nico Mastrini e Luigi Papa, morti nella notte tra l’1 e il 2 agosto a causa di un incidente stradale sulla A1, nel tratto tra Cassino e San Vittore in provincia di Frosinone. La cerimonia funebre di Nico Mastrini è prevista alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale di san Giovanni Battista a Marsciano mentre il funerale di Luigi Papa si svolgerà alle ore 18.30 presso la chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta nel quartiere di Ammeto.

La proclamazione del lutto cittadino, in segno di partecipazione e vicinanza di tutta la comunità locale al dolore dei familiari delle vittime, prevede, oltre all’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale e alla sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la giornata di venerdì 5 agosto, anche l’abbassamento delle serrande delle attività commerciali dalle ore 16.00 fino alla conclusione delle esequie, pur senza obbligo di sospensione dell’attività commerciale.

Sono inoltre vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano. "Tutta la comunità - ha ribadito l'amministrazione comunale - comprese le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive e le attività produttive di ogni genere, è quindi invitata ad esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino mediante sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione dei funerali".