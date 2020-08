Marsciano, il Comune dona ai nuovi nati nel 2020 un kit di "Benvenuto"

La piccola Elis Nicole è nata il 3 gennaio 2020, la prima nascita dell’anno nel territorio comunale di Marsciano. Ed è stata lei, accompagnata dalla sua famiglia, a ricevere il kit di benvenuto per i bebè nel corso dell’incontro organizzato dall’amministrazione comunale di Marsciano per annunciare le date e le modalità di consegna dei kit alle famiglie destinatarie. Presenti il sindaco Francesca Mele, l’assessore Manuela Taglia e i rappresentanti della Farmacia Menconi e della farmacia comunale Le Fornaci.

Il progetto “Benvenuti Bebè 2020”, presentato ufficialmente a giugno, si inserisce nell’ambito delle politiche familiari della Zona Sociale 4 della Media Valle del Tevere e consiste nel far avere a tutte le famiglie dei bambini nati a partire dal 1 gennaio 2020 una scatola contenete alcuni prodotti per la cura del neonato, che sono offerti dalle farmacie del territorio, insieme a un opuscolo informativo e una guida con la mappa dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, realizzata in collaborazione con il Coordinamento pedagogico di rete.

Nei prossimi giorni il Comune di Marsciano spedirà una lettera a tutte le famiglie interessate con un coupon che i genitori potranno utilizzare, a partire da lunedì 24 agosto, per recarsi in una delle farmacie presenti sul territorio comunale e ritirare gratuitamente il kit. “Questo progetto è innanzitutto un segnale di vicinanza alle famiglie dei nuovi nati – hanno ricordato il sindaco Mele e l’assessore Taglia–. L’Amministrazione comunale riconosce l’importanza della genitorialità e la necessità di lavorare a tutti i livelli, compreso quello locale, per invertire quella tendenza che vede continuamente ridursi i livelli di natalità. È necessario che tutti i neo genitori conoscano i servizi che questo territorio è in grado dare alla prima infanzia ed è importante che si lavori in sinergia per migliorarli e renderli più fruibili. Con questo dono di benvenuto iniziamo a muoverci in questa direzione e ringraziamo le farmacie, che si sono rese disponibili a contribuire con i prodotti per i neonati presenti nel kit, e il Coordinamento pedagogico di rete per il lavoro e il supporto dato. Segni tangibili di una rinnovata partecipazione di tutti gli attori della società civile per sostenere il benessere della comunità”.