Marsciano, Giunta a parrocchie e comunità religiose: "fate rispettare le norme anti-contagio"

Sinergia con le parrocchie e le confessioni religiose del territorio per sensibilizzare la popolazione al rispetto delle misure anti Covid-19. L’amministrazione comunale di Marsciano ha invitato le varie confessioni a contribuire ad un’opera di informazione verso la popolazione nell’ambito delle varie attività che pongono in essere sul territorio a partire da cerimonie e funzioni religiose. È infatti sicuramente necessario, in questa fase, che tutti diano il proprio contributo per richiamare i cittadini ad un pieno senso di responsabilità e all’adozione dei comportamenti necessari a mitigare i gravi effetti che la pandemia sta avendo sulla vita delle persone e delle comunità. L’amministrazione auspica quindi che anche in occasione delle varie celebrazioni religiose possa essere fatta un’azione di

sensibilizzazione, in modo da informare al meglio tutte le fasce della popolazione, dalle persone più fragili e anziane, e quindi più esposte ai rischi, fino ai giovani adolescenti, il cui ruolo è pure fondamentale nell’arginare il diffondersi della pandemia.