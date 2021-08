Marsciano, blitz dei Carabinieri in un appartamento: trovate piante e due chili di marijuana

Arrestato straniero e altre donne denunciate per spaccio in concorso

I carabinieri hanno arrestato un ventiduenne di origine tunisina residente a Marsciano accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di perquisizione nella sua abitazione, sono state trovate 10 piante di marijuana alte circa 80 cm e 2 chili di foglie essiccate contenuta in un barattolo. Dopo il sequestro della marjuana, il giovane tunisino, nel tentativo di impedirne il sequestro, si è scagliato contro i carabinieri, che hanno subito reagito immobilizzandolo. L'arresto è stato convalidato e lo straniero si trova ai domiciliari. Nei controlli anti-droga sono finite anche tre donne di Marsciano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso con il tunisino.