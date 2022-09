Non può avvicinarsi alla ex, ma i carabinieri lo trovano insieme: arrestato

Doveva starle lontano, così aveva stabilito un provvedimento del tribunale nei confronti di un uomo, a causa di episodi di violenza nei confronti della ex. E, invece, i carabinieri della stazione li hanno trovati insieme.

L’uomo, non riuscendo a fornire alcuna spiegazione per aver violato il provvedimento disposto dal Gip di Spoleto, è stato tratto in arresto. Ora, su disposizione del pm, si trova ai domiciliari a casa sua.