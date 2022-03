Marsciano, donna morta dopo il furto: l'ultimo saluto a Giuseppa

“Il tuo sorriso e le tue carezze rimarranno per sempre nei nostri ricordi più dolci. A scuola ci sarà sempre una parte di te”. Ci sono le impronte delle mani dei bambini della scuola per l'infanzia di Deruta, dove lavorava, a colorare il cartellone che spicca all'ingresso della parrocchia di Papiano, dove oggi si è svolto il funerale di Giuseppa Ferranti, la donna di 59 anni, morta per un malore dopo aver scoperto che i ladri erano entrati a casa di un parente. Erano tutti insieme domenica sera, cena in famiglia. Hanno sentito l'allarme di una casa, poi un altro. Anche l'abitazione del fratello di suo genero era stata presa di mira. Sono andati a controllare, quando hanno capito che erano entrati, avevano rovistato, si è sentita fatalmente male. Era il suo incubo quello dei ladri in casa, in una zona come Papiano dove il fenomeno si fa sentire da tempo e per il quale, anche in seguito al grave episodio, il prefetto Antonio Gradone ha convocato un vertice, rispondendo presente all'appello del sindaco Francesca Mele che chiede di aumentare la presenza delle forze dell'ordine.

Dolore, ma anche rabbia per il triste destino di Giuseppa, "una persona benvoluta perché ha dato tanto bene" ha commentato il parroco don Gaetano durante la cerimonia. Un cuscino di rose la accompagna durante l'ultimo saluto, circondata dal marito e dai figli e da un intero paese che non riesce ancora a credere a quello che è accaduto.