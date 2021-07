Marsciano, il sindaco Mele fa il punto sul cluster cittadino: "Un centinaio le persone in isolamento: contagio tra giovanissimi. Tracciamento meticoloso"

"Ad oggi gli attuali positivi sono 19 in città. I nuovi contagi sono in gran parte ragazzi giovanissimi. Abbiamo effettuato un tracciamento importante, grazie anche alla nostra Protezione Civile, dopo che si è accertato un cluster determinato da appuntamenti sociali con molte persone presenti, dove non si sono rispettate le regole anti-contagio": il sindaco di Marsciano, Francesca Mele, ha fatto il punto a Perugiatoday.it sull'aumento dei contagi, nelle ultime 48 ore, a Marsciano.

Sindaco, scusi, si parla di un numero importante di persone in attesa di tampone che sarebbero in isolamento dopo essere venute a contatto con i giovani contagiati. Conferma questo dato? "Sì, siamo riusciti a risalire, in sinergia con le autorità sanitarie, ad oltre un centinaio di soggetti che saranno sottoposti a tampone tra oggi e domani a Pantalla. Ci sono anche bambini e bambine dato che un operatore di un centro estivo è risultato positivo al Covid19. Nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro. Però al momento tengo a precisare che nonostante il claster non si registrano ricoveri o soggetti con malesseri preoccupanti. Questo è un dato molto importante da sottolineare".

Vuole lanciare un appello ai suoi cittadini, soprattutto ai più giovani, dato che l'estate è ancora lunga...

"E' doveroso ricordare le regole che sono in vigore anche se siamo in zona bianca: dal divieto di formare assembramenti e dall’obbligo di mascherina anche all’aperto qualora non sia possibile mantenere il distanziamento. Ma la regola più importante è quella di divertirsi e stare insieme con responsabilità. Dobbiamo mantenere alta ancora l'attenzione per non perdere la libertà che abbiamo conquistato dopo un anno drammatico a causa della pandemia. Dobbiamo fare tutti la propria parte".