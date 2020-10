Sono sei i casi Covid-19 a Marsciano: 35 le persone attualmente in quarantena

Con tre nuovi casi confermati nei giorni scorsi salgono a sei le persone attualmente positive al Covid-19 nel territorio comunale di Marsciano. Tutte si trovano in isolamento contumaciale e le loro condizioni non destano al momento preoccupazione, pur restando sotto il continuo monitoraggio della Usl. In tutti questi casi si è trattato di un contagio avvenuto all’esterno del territorio comunale. Sale lievemente anche il numero delle persone in quarantena che diventano 35.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella piattaforma della Regione Umbria, che monitora la presenza di casi Covid-19 su tutto il territorio regionale, a Marsciano risultano non sei ma otto casi. In realtà i due casi aggiuntivi sono persone che, pur avendo la residenza anagrafica a Marsciano, vivono in un altro comune umbro, dai cui servizi, e dalla Usl competente, sono presi in carico.