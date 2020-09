Marsciano, ritorno a scuola: all'asilo Rodari sarà attivato uno spazio giochi-educativo nel pomeriggio

Novità dal primo ottobre al nido di infanzia comunale “Gianni Rodari” di Marsciano. Oltre al tempo scuola ordinario della mattina, sarà attivato uno spazio gioco nel pomeriggio rivolto ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, sia frequentanti l’asilo nido Rodari che esterni. Il servizio sarà articolato in due fasce orarie: dalle ore 14.15 alle ore 16.15 oppure dalle ore 14.15 alle ore 18.15. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda entro il 15 settembre 2020 compilando il modulo predisposto e consegnandolo all’ufficio protocollo del Comune o facendolo pervenire, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it.

“Attivando questo servizio educativo per la fascia pomeridiana – sottolinea l’assessore alle politiche scolastiche Dora Giannoni – vogliamo poter rispondere ad una esigenza che riguarda tante famiglie mettendo i genitori in condizione di poter gestire al meglio i tempi tra impegni lavorativi e familiari, e garantendo allo stesso tempo la massima qualità e sicurezza attraverso la presenza di operatori altamente qualificati. Ed è sempre per agevolare le famiglie che, in accordo con il gestore, si è deciso di prolungare fino all’11 settembre l’apertura del centro estivo dedicato alla fascia 0-3 anni presso il centro d'infanzia Orsa Maggiore di Ammeto, per dare in questo modo continuità al servizio fino a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico”.