Marito arruola bracciante in nero, condannata la moglie perché titolare dell'azienda agricola

La gestione dell’azienda agricola era tutta a carico del marito e del figlio, ma la condanna per sfruttamento del lavoro nero è toccata alla moglie, l’unica a risultare come amministratrice. La donna è stata condannata in primo grado e in appello a 2 mesi e 20 giorni di reclusione “per avere occupato, quale titolare della omonima azienda agricoia, alle proprie dipendenze il cittadino indiano ... privo del permesso di soggiorno”. Il lavoratore in nero era stato scoperto a seguito di un accertamento dei Carabinieri nell’azienda agricola in provincia di Perugia.

In primo grado e in appello la sentenza aveva tenuto conto della concessione delle attenuanti generiche e della diminuzione prevista per il rito abbreviato, riconoscendo che la donna era la titolare della azienda agricola e non poteva essere estranea all’assunzione del personale in nero, anche se ad occuparsi della gestione dell’azienda erano il marito e il figlio. Figlio che aveva testimoniato come la gestione aziendale fosse comunque a carattere familiare, quindi l’imputato non poteva essere estranea ai fatti.

I giudici della Corte di Cassazione, invece, hanno annullato la condanna e disposto il rinvio alla Corte d’appello di Firenze per valutare “una serie di elementi che la Corte di appello di Perugia ha invece omesso di valutare, comprese le dichiarazioni rese dallo stesso ... ai Carabinieri il giorno 22 aprile 2016 allorquando quest'ultimo aveva riferito di essere stato assunto” dal marito dell’imputata “in sostituzione temporanea di un proprio connazionale e di avere avuto rapporti soltanto con il marito dell'imputata”.