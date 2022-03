Amante nascosto sotto al letto taglia un orecchio al marito rientrato troppo presto: processato

Esce di casa la mattina presto per lavorare, rientra dopo un paio d’ore e trova la moglie con un altro che lo accoltella e gli stacca un orecchio.

Un uomo è finito sotto processo, difeso dall’avvocato Carlo Bizzarri, per lesioni aggravate “per avere attinto con un coltello all’orecchio destro” il rivale “cagionandogli una lesione personale nel corpo consistita in ‘ferita con distacco parziale padiglione auricolare destro’, lesione dalla quale è derivata una malattia giudicata guaribile in 20 giorni”.

Secondo la denuncia presentata dalla vittima, una volta rientrato in casa aveva trovato la moglie “in camera con un uomo, da lui conosciuto solo con il nome che nascosto sotto il letto, era senza pantaloni”. Alla richiesta del marito “di cosa stesse succedendo e cosa lui facesse in casa sua senza pantaloni, questi repentinamente si rivestiva e scappava dalla porta d’ingresso”.

Secondo la vittima iniziava un inseguimento per strada e dopo qualche centinaio di metri l’inseguito si girava e colpiva all’orecchio, quasi staccandoglielo, l’inseguitore.

Dagli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine, dopo l’intervento del 118, però, non trovavano traccia dell’accoltellamento per strada né all’interno dell’abitazione. Alla fine rintracciavano il presunto aggressore e lo denunciavano per lesioni.