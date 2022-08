Il caso del maresciallo suicida, decisi i funerali e saranno rispettate le sue volontà: "Nessuna divisa, ma solo gli amici in abiti civili..."

Venerdì i funerali di Beniamino Presutti, il maresciallo della Guardia di finanza originario di Perugia ma residente in provincia di Viterbo che si è ucciso con un colpo della pistola d'ordinanza. L'addio al militare 50enne è previsto per le 16 di venerdì nella chiesa di Sant'Antonio a Vitorchiano. Sarà rispettata la sua ultima volontà: "Ai miei funerali non voglio che ci sia la rappresentanza della Guardia di finanza ma solo gli amici, in abiti civili, che ho conosciuto nel corso degli anni travagliati che ho trascorso nel Corpo".

La salma di Presutti verrà portata nel viterbese dopo l’autopsia, disposta dal magistrato come atto dovuto. Il maresciallo poco prima del suicidio avrebbe ottenuto il trasferimento a Viterbo, ma in un settore diverso da quello in cui era specializzato. "Ho preso - ha spiegato Presutti nella lettera - una specializzazione e diverse qualifiche necessarie per poter operare in settori di servizio specifici. Ma ora, ottenuto il trasferimento a Viterbo, sono stato destinato a un settore completamente diverso, che non ho mai fatto".

Presutti, prima di suicidarsi, alla fine del turno di servizio presso la sala operativa del comando provinciale di Pistoia, ha inviato una mail ad alcuni familiari e organi di informazione spiegando il perché dell'estremo gesto e puntando il dito in maniera molto dura contro la Guardia di finanza. "Preciso che questo mio gesto - ha scritto - è legato esclusivamente alle vicende lavorative in quanto non ho problematiche fisiche, familiari ed economiche. Se sono arrivato a questo punto è perché nella Guardia di finanza c’è una tensione altissima. La gerarchia vuole che agli occhi dell’opinione pubblica l’immagine del Corpo appaia perfetta, senza interessarsi minimamente del personale".