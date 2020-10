PerugiaAssisi | La Marcia cede il passo alla Catena Umana: 2500 persone unite da un filo arcobaleno

La Marcia della Pace, seppur con una formula completamente diversa, si farà rispettando tutte le norme anti-covid e il distanziamento. Chiamarla Marcia, forse, è improprio dato che sarà una sorta di iniziativa statica, la Catena, che collegherà Perugia ad Assisi. L'11 ottobre, dalle 11,30 alle 13,30 circa, qualcosa 2.500 persone formeranno qiesta lunga catena umana nel nome della Pace.

“La Marcia non si farà – ha spiegato a chiare note questa mattina in conferenza stampa Flavio Lotti per conto del Comitato promotore -, né è stata mai proposta. Dopo un attento dialogo con le autorità pubbliche, abbiamo deciso di proporre un evento di natura statica, dove verrà rispettato un distanziamento di due metri tra un individuo e l’altro e per il quale stiamo raccomandando da tempo l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Staremo molto accorti nell’evitare assembramenti”.

Ogni partecipante occuperà fisicamente un metro di strada; ciascuno sarà distanziato dall’altro almeno due metri ma tutti saranno collegati grazie ad un filo che ciascuno porterà e annoderà a quello degli altri. “Sarà un gesto di grande civiltà e responsabilità – è stato spiegato -; staremo fermi per prenderci cura gli uni degli altri, evitare altri contagi e rispettare le regole sanitarie”. “E’ un segnale significativo – ha dichiarato il presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta – e mai come in questo periodo c’è bisogno di dare segnali di rispetto dei diritti umani”.

Lotti ha colto l’occasione per annunciare l’avvio della campagna per il riconoscimento della Marcia Perugia Assisi come patrimonio dell’umanità. Gli eventi in programma per questo fine settimana potranno essere seguiti anche a distanza grazie alle dirette social e radiotelevisive. La Catena umana sarà trasmessa in diretta su Rai 3 a partire dalle 11,30 di domenica prossima. Per partecipare ci si può iscrivere su www.perugiassisi.org.