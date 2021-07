Umbria in lutto, addio a Marcello Nasini. Il cordoglio delle istituzioni e dei colleghi: "Ci lascia in eredità preziosi insegnamenti”

Umbria in lutto. E' morto Marcello Nasini, ex sindaco di Torgiano. A darne notizia è il Comune, con un post su Facebook. "Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e l’intera cittadinanza di Torgiano partecipano commosse alla perdita dell’ex Sindaco Marcello Nasini. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla moglie Giuliana e ai figli Andrea e Roberto", scrive il Comune. Nasini è stato direttore generale della Banca Popolare di Spoleto, amministratore e politico. Il cordoglio e il ricordo di colleghi, istituzioni e cittadini.

La Governatrice Tesei: “Sua morte ci lascia in eredità preziosi insegnamenti” - “A nome mio e di tutta la Giunta regionale dell’Umbria le più sincere condoglianze alla famiglia Nasini per la scomparsa del caro Marcello. Chiunque ha avuto la fortuna ed il piacere di conoscerlo ne ha colto le sue qualità professionali, la sensibilità, la profonda umanità. Se è indubbio che la sua morte crea un vuoto incolmabile in tutti noi, è altrettanto vero che Marcello ci lascia in eredità i suoi preziosi insegnamenti, il suo alto senso delle istituzioni. Ci stringiamo con grande affetto attorno a tutti i suoi cari”.

Il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta - “Mi unisco al cordoglio delle istituzioni, di Anci e dei tanti amici e conoscenti per la scomparsa di Marcello Nasini, amministratore di grande capacità ed esperienza, che ha servito le istituzioni con senso di appartenenza e vicinanza alla comunità’ locale. Una grave perdita per la sua famiglia e per tutta la comunità regionale che lo ha visto a lungo protagonista non solo a livello comunale. A nome dell’ente esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Il Sindaco Andrea Romizi e l’Amministrazione comunale - “Le nostre piu sincere e sentite condoglianze alla moglie Giuliana e ai figli Andrea e Roberto per la grave perdita. Marcello si è sempre distinto per la sua grande professionalità e umanità e tanti sono i ricordi, l'esempio e i successi legati al suo operato che lo ha visto alla guida della cittadina umbra dal 2009 al 2019. La sua determinazione e dedizione per la collettività perugina e umbra tutta rimarranno sempre indelebili nei nostri cuori.”



Anci Umbria esprime grande dolore per la scomparsa dell’ex sindaco di Torgiano - “I Sindaci dell’Umbria esprimono condoglianze e vicinanza alla famiglia e ricordano con grande affetto il collega e l'amico Marcello. Un uomo straordinario - che ho avuto il piacere di conoscere e stimare per le sue doti politiche e umane. Si è sempre messo a disposizione della comunità con passione, generosità e determinazione. E sempre stato pronto a collaborare e a confrontarsi con i suoi colleghi. Aperto e dalle vedute ampie. Anche nel suo ruolo di vicepresidente di Anci Umbria – ricorda il segretario generale, Silvio Ranieri – ha sempre dimostrato grande impegno e altruismo. Nonostante i suoi numerosi e prestigiosi incarichi, anche a livello nazionale, non ha mai fatto mancare la sua presenza in Anci, dando il proprio contributo alla sua crescita. Anci Umbria saluta così il collega, l’amico, l’uomo, Marcello Nasini che “lascia un enorme vuoto nelle nostre comunità".

La senatrice Fiammetta Modena (Fi) - "Mi unisco al dolore della famiglia, la moglie Giuliana i figli Andrea e Roberto, di Marcello Nasini. La sua scomparsa è un dolore di tutta la comunità per un uomo che ha guidato Torgiano per 10 anni con determinazione e intraprendenza, che ha dato un grande contributo alla vita politica umbra in momenti ben diversi e articolati rispetto a quelli di oggi. Ha segnato, con la sua opera di Sindaco, un pezzo di storia della nostra regione".

Il sindaco di Marciano Francesca Mele - "Esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marcello Nasini, ex sindaco di Torgiano, città che ha amministrato per 10 anni. Nella sua attività politica ha portato, insieme a grandi doti umane, le tante competenze che ne hanno caratterizzato la vita professionale. Il suo impegno a favore della comunità si è espresso, anche dopo l’esperienza da sindaco, in tante attività e incarichi a livello regionale e nazionale che ha sempre saputo valorizzare grazie alla sua determinazione e al profondo senso delle istituzioni che ne ha accompagnato l’agire".