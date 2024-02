Non restituisce i macchinari da ufficio, evita la condanna con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità

Un lungo servizio di supporto alle attività della Misericordia per non finire condannato per l’appropriazione indebita di macchinari da ufficio presi in leasing.

L’imputato, difeso dall’avvocato Claudio Cimato, è accusato di appropriazione indebita perché “avendo il possesso” di due fotocopiatrici multifunzione, 1 plotter, 1 computer only-one, “in forza di un contratto di locazione operativa di beni mobili, essendosi risolto il contratto per morosità nel pagamento” avrebbe omesso “di restituire i beni, nonostante la proprietà avesse espressamente richiesto la restituzione degli stessi”.

I fatti contestati sarebbero avvenuti a Torgiano nel marzo del 2022. L’imputato ha chiesto e ottenuto la messa alla prova tramite lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità con la Confraternità della Misericordia, al termine del quale se l’esito sarà positivo il processo verrà chiuso senza condanna.