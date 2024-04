Manuel è scomparso nel nulla, l'appello per ritrovarlo: "Vi prego, aiutateci"

Un appello su Facebook per ritrovare Manuel, scomparso a Città della Pieve. "Stiamo cercando Manuel Torroni - si legge nel post - 40 anni, si è allontanato da casa questa mattina alle 4:00 e non si hanno avuto più notizie. Indossava un paio di jeans blue, scarpe nere e una camicia grigia, in testa una coppola. Con un giacchetto di pelle nero. Vi prego aiutateci, condividendo il post. Se avete notizie contattateci o contattate i carabinieri. Federica 3343029254. Valentina 3664541311".