Vende un prezioso manoscritto antico rubato in archivio a mille euro, individuato e denunciato

I Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia hanno riconsegnato al vice sindaco del Comune di Vetralla, Flaminia Tosini, un antico manoscritto datato 1540 rubato da quell’archivio storico comunale.

Il volume, caratterizzato dalla particolare rilegatura in pergamena con rinforzi in pelle sul dorso, riportante l’indicazione “Acta Civil…terraeVetrallae”, frontespizio con nota e signum del Commissario Actuaris ovvero colui che si occupava di redigere gli atti contenuti all’interno del registro, appartiene alla serie degli “Atti Civili – Civilia - Liber ActiCivilis” riguardanti la sintesi di procedimenti di giurisdizione civile, verbali di interrogatorio e registrazione delle deposizioni relative ad atti di giurisdizione civile, composta da 155 registri totali per un arco cronologico che va dal 1557 al 1779, ed il volume oggi restituito all’originario luogo di custodia è, di fatto, il primo della raccolta.

Il recupero del manoscritto è avvenuto a seguito di un'indagine dei Carabinieri del Tpc e attraverso il monitoraggio del web: il volume, di particolare valore storico documentale, era proposto in vendita al prezzo irrisorio di 1.000 euro ovviamente non commisurato al suo intrinseco valore quale preziosa testimonianza storico-documentale.

Le indagini hanno permesso di risalire all'origine del documento grazie anche alla collaborazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per l’Umbria e le Marche che, dopo aver visionato le immagini del manoscritto, ne hanno definitivamente confermato l’interesse storico-culturale nonché l’inequivocabile provenienza da un archivio di un ente pubblico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il volume è stato trovato e sequestrato nell’abitazione di un privato residente nel ternano.