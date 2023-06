Mamo Donnari conquista Londra: 11 opere esposte nei palazzi della City. Dalle sue Queen al Perugino

Massimiliano Mamo Donnari conquista con le sue opere l'Inghilterra e non solo. Ben 11 dei lavori realizzati dall’artista perugino daranno vita ad una personale di arte

contemporanea, denominata “London MaMo’s Exhibition Zone”, che animerà alcuni dei uoghi di business e cultura di Londra fino al prossimo dicembre. Le opere, le Queen e il

suo recente Perugino, saranno presentate il mese prossimo al cinquantesimo piano dell'iconico grattacielo One Canada Square, il più alto del quartiere finanziario di Londra. Il tutto è stato reso possibile grazie al patrocinio della Regione dell’Umbria, del Comune di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia. Di grande rilievo anche i prestigiosi marchi umbri che hanno sposato l’evento come Birra Flea Società Agricola ed Opera Morlacchi.

Un evento esclusivo ed unico nel suo genere che non poteva non essere presentato in una location che materialmente fa da tramite tra Perugia e la capitale inglese. Infatti, la conferenza stampa si è tenuta questa mattina (mercoledì 28 giugno), moderata dal giornalista Luca Ginetto, presso l’Aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” alla presenza di istituzioni, sponsor ed amici dell’artista.

“Circa un anno fa – ha raccontato MaMo – mi ha contattato Paolo Taticchi, ordinario di strategia aziendale presso la University College London, per realizzate il primo Nft, una sorta di certificato ‘di proprietà’ su opere digitali, che è stato un successo e poi mi ha lanciato la sfida di realizzare questa mostra. Sfida che ho accettato con l’aiuto di Maria Rosi. Stanno partendo in queste ore le opere, tutte versioni della mia Queen, che saranno in mostra a Londra fino a dicembre, con probabile proroga a marzo. Ma il legame con l’Umbria sarà ancora più forte perché porterò anche il mio Perugino, per celebrare i 500 anni dalla sua morte”.

Una mostra a Londra fortemente voluta anche dall'amministrazione comunale anche per spingere lungo l'asse turistico Londra-Perugia reso possibile dal collegamento aereo attivo tutto l'anno. “Sono onorato di avere Mamo tra i miei cittadini. Grazie a lui – ha dichiarato anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi – abbiamo l’occasione di promuovere il nostro territorio e la nostra regione. Non possiamo non sostenere questa nuova avventura che porterà a Londra non solo le sue Queen ma anche il nostro Perugino. Ha avuto un’ottima idea a volerlo promuovere”.

E’ intervenuta anche Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria: “In questi anni Sviluppumbria ha voluto ampliare la propria operatività per essere il braccio operativo della Regione soprattutto per la promozione di questo bellissimo territorio. Valorizzare l'aeroporto è giusto, in quanto simbolo e modalità per immediata per far uscire dall’isolamento l'Umbria”.

Il professor Paolo Taticchi ha spiegato l'importanza di questa mostra di Mamo: "Il progetto non è solo importante per l'artista ma è un’occasione per la promozione dell'Umbria, visto che sarà presente anche il quadro del Perugino. Si tratta di una mostra itinerante: le opere saranno esposte in occasioni ed eventi importanti di business ed arte di Londra”.