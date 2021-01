Mamma muore a 28 anni prima di un intervento all'anca

L'intervento in una clinica privata, poi il ricovero in Rianimazione all'ospedale di Perugia: aperta un'indagine

Una donna di 28 anni è morta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia nella notte tra venerdì e sabato 23 gennaio. Secondo quanto ripotato dal Messaggero Umbria, da La Nazione Umbria e dal Corriere dell'Umbria la donna, madre di due bambini, è andata in arresto cardiaco durante un intervento all'anca in una clinica privata convenzionata con l'ospedale di Perugia. La 28enne, secondo quanto ricostruito dai quotidiani, è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia, ma i medici non sono riusciti a salvarla. Il compagno ha sporto denuncia e la Procura di Perugia ha aperto un fascicolo.