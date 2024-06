Mamma morta dopo il parto, medici assolti: "L'aneurisma provocato da patologia pregressa e sconosciuta"

Una donna era morta poco dopo il parto a causa di un aneurisma. Dopo 12 anni da quell’evento è arrivata l’assoluzione in appello per i medici che avevano assistito la donna durante il parto.

La Corte d’appello di Perugia ha stabilito che “non può pervenirsi alla condanna oltre ogni ragionevole dubbio degli imputati per la morte della vittima a seguito di un intervento chirurgico allorquando non sia possibile individuare il nesso di causalità tra la condotta tenuta dagli imputati e il decesso della persona offesa in quanto l’evento lesivo mortale sia un esito imprevedibile e non preventivabile secondo un giudizio controfattuale”.

La donna era stata ricoverata per partorire tramite taglio cesareo, ma subito dopo era intervenuto un’emorragia celebrale, “insorta in maniera improvvisa” si legge nella documentazione medica e peritale. La donna era deceduta e i medici erano finiti sotto processo. Periti e consulenti di parte, però, avevano concordato sul fatto “che la localizzazione originaria del sanguinamento derivante dall’aneurisma era rimasta priva di certezza processuale perché non aveva avuto origine da un punto specifico”.

Sempre secondo le perizie “i medici avevano tenuto una condotta imperita e negligente poiché non avevano tenuto conto della rottura di un aneurisma di un vaso arterioso e non avevano prontamente richiesto l’intervento del chirurgo considerato che la perdita ematica non era copiosa, che i valori inizialmente risultavano nella norma e che le condizioni della paziente erano peggiorate soltanto dopo l’intervento chirurgico mediante un processo di graduale sanguinamento da ricollegarsi ad pregressa patologia di cui era affetta la donna”.

Per i giudici di appello, quindi, “l’evento morte doveva ritenersi causa imprevedibile e non ricollegabile alla condotta tenuta dai medici”, portando così all’assoluzione.