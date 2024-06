Mamma "ammonita" dal questore di Perugia: "Basta perseguitare la figlia"

Mamma terribile e la lite con figlia che coinvolge la giustizia penale e quella amministrativa con processi e sanzioni da parte del questore.

Una signora, difesa dagli avvocati Maria Grazia Giorgi e Silvia Guerra, si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per contestare il provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Perugia con il quale le viene intimato di “tenere una condotta conforme alla legge, consistente, nella fattispecie, nell’astenersi dal porre in essere ogni tipo di azione e/o comportamento che possa ingenerare nella richiedente un concreto timore per la propria incolumità fisica e psichica”. Provvedimento emesso perché la donna avrebbe “tenuto delle condotte ossessive, moleste e atti di persecuzione dei confronti” della figlia con la quale aveva convissuto fino a poco tempo prima.

Era stata proprio la figlia a rivolgersi alle forze dell’ordine ricostruendo “i rapporti con la madre” che “erano sempre stati burrascosi e che specialmente negli ultimi anni quest’ultima aveva cominciato ad adottare comportamenti persecutori nei suoi confronti, appostandosi sotto casa sua, presentandosi sul luogo di lavoro e filmando con il cellulare costei o i suoi familiari”. In un’occasione la donna “si presentava con i Carabinieri a casa della figlia alle ore 7 di mattina cercando di entrare nell’appartamento” ritenendo che la figlia “stesse vendendo i suoi mobili, ancora presenti nello stabile dove ella aveva convissuto” con la figlia che, una volta divenuta proprietaria esclusiva dell’immobile “aveva cambiato la serratura di casa impedendole l’accesso”.

La signora ha presentato ricorso sostenendo che esiste “un contenzioso ereditario nei confronti di costei e della sorella” e che “il Tribunale di Perugia le avesse riconosciuto il diritto di abitazione sub specie di detenzione qualificata nell’appartamento della figlia ella aveva scelto di non esercitare più tale diritto”.

Secondo i giudici amministrativi il ricorso è infondato e che il provvedimento del questore è volto ad evitare il ripetersi di comportamenti molesti e persecutori denunciati dalla figlia della donna, dalla sorella di questa e dal suo compagno “secondo cui la signora … sarebbe solita presentarsi sotto casa della figlia o sul suo luogo di lavoro tentando di filmare lei o i familiari, e il comportamento eccessivo si concretava altresì nel tentativo di ingresso in casa con i Carabinieri del ... e in alcune lettere inviate alla figlia”.

Non depone a favore della ricorrente, inoltre, il fatto che la stessa non abbia “mai contestato i fatti allegati dalla figlia, ma li ha sempre giustificati di volta in volta con finalità lecite ( la facoltà di controllare gli arredi siti in casa della figlia, la possibilità di stazionare lecitamente in luoghi aperti al pubblico sia pure sotto casa della figlia, la possibilità di fare acquisti convenienti nel punto vendita dove lavora la figlia) e soprattutto negando intenti o contegni molesti o minacciosi”.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento del questore di Perugia.